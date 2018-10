I'm blue da ba dee da ba daa Techart komt met GrandGT Selective

'Het kan altijd een beetje meer' moeten ze bij de tuners van Techart gedacht hebben, want na de presentatie van de GrandGT Supreme komt het nu met de Selective. Het is, zoals wel vaker bij creaties van tuners, een kwestie van smaak. Blauw moet in ieder geval je lievelingskleur zijn.

Eerder dit jaar stond de - hou je vast - 'Porsche Panamera Sport Turismo GrandGT Supreme' in de spotlights aan de vooravond van de motorshow in Genève. Techarts eerdere sausje over de Panamera Sport Turismo stond toen vooral in het teken van luxe met een uit nappaleer gehesen interieur en bijzonder gekozen carrosseriekleur.

Het nieuwe Selective-pakket van Techart is geheel andere koek. Techart lanceert de Selective als sportieve tegenhanger van de Supreme. Het is dan ook Alcantara en koolstofvezel wat de klok slaat. Zo zijn de motorkap, spiegelkappen en het achterpaneel van het lichtgewicht materiaal gemaakt en kreeg de Panamera een coating van carbon. Verder kenmerkt de buitenkant zich door enorme verbredingen, grote bumpers, mat zwarte lak met blauwe accenten en 22-inch wielen.

Binnenin wordt hetzelfde kleurenpalet als voor het exterieur gebruikt. Techart gaat overwegend los met zwarte Alcantara en werkt alles met rivièra-blauwe gedeeltes af. Zo is het grootste gedeelte elk deurpaneel in het blauw gehuld, maar vindt de wat smurfblauwe kleur ook zijn weg naar het klokje midden op het dashboard en naar de pookknop. Net als in de Supreme lepelt Techart een 4,0-liter V8 in de Selective. De 550 pk sterke Turbo-versie kan, indien gewenst, worden opgeschroefd tot 630 pk. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is dan in 3,4 tellen geflikt. De topsnelheid ligt op 306 km/h.