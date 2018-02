Slideshow

Te vroeg: Seat Ibiza Cupra Of is het Cupra Ibiza?

Op internet zwerven foto's rond van een auto die Seat nog liever even onder de pet had gehouden: een nieuwe Cupra-versie van de Ibiza.

Instagrampagina Cuprasport plaatst vandaag foto's van wat de nieuwe Seat Ibiza Cupra zou moeten zijn. Gezien het feit dat Seat 'Cupra' neerzet als los merk, lijkt het er sterk op dat we de auto echter als Cupra Ibiza moeten aanduiden. Zeer waarschijnlijk presenteert Seat deze Ibiza Cupra tijdens de Autosalon van Geneve.

Verdere details hebben we niet, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de 200 pk en 320 Nm krachtige 2.0 TSI uit de Volkswagen Polo GTI in het vooronder ligt. We zien de beeldmerken van Seats nieuwe merk Cupra op de neus en ook vanbinnen keren de emblemen diverse keren terug. De gehele bodykit is typisch Cupra en daarmee oogt dit model behoorlijk sportief.

Of en wanneer de Cupra Ibiza in productie gaat, is nog niet bekend. Hopelijk weten we spoedig meer.