Tchau: Doek valt voor eerste Fiat Doblò Bezem door Fiat-gamma

Zeer lang heeft de oer-Doblò het uitgehouden, maar nu mag de eerste generatie van Fiat's 'ludospace' eindelijk met pensioen.

De eerste generatie Doblò die in 2001 op de Nederlandse markt verscheen, ging in 2005 onder het mes en werd in 2010 opgevolgd door een volledig nieuw model, een auto die twee jaar geleden al op de snijtafel werd gelegd en er met een opgefriste snuit van terugkeerde. In Brazilië is de oer-Doblò - net als onder andere de vorige generatie Ducato - in nagenoeg ongewijzigde vorm nog te koop. Daar komt spoedig verandering in. De productie van het model in het in de Braziliaanse staat Minas Gerais gelegen Betim is nu gestopt.

De Zuid-Amerikaanse Doblò blijft nog even uit voorraad leverbaar en oogt nog altijd zoals de gefacelifte variant van de eerste generatie. In 2003 werd het Braziliaanse Doblò-gamma verrijkt met de Adventure, een stoer ogende uitvoering met kunststof bumperwerk en een soort cross-overachtig uiterlijk.

De Doblò is niet de enige oudgediende die het veld moet ruimen. Volgend jaar trekt Fiat de stekker uit de Grand Siena en ook de Punto en Palio Weekend verdwijnen in Zuid-Amerika spoedig van de verkooplijsten. De Argo en Cronos fungeren als opvolgers van die eerste twee.