Indiase performance: JTP Tata Tigor en Tiago afgetraind

Zojuist zagen we de Ford Ka Urban Warrior, maar er is meer opmerkelijk autonieuws dat van ver komt. In India heeft Tata Motors namelijk heuse performanceversies van de Tigor en de Tiago gepresenteerd.

Eerder deze maand schreven we over de 'volledig nieuwe' Tigor, in feite een sedannetje op basis van de in 2015 op de Indiase markt verschenen Tiago. Van zowel de Tigor als de Tiago, die laatste zou eigenlijk Zica gaan heten, zijn nu sportieve versies gepresenteerd.

Maak kennis met de net geen 4 meter lange Tigor JTP en de 3,75 meter korte Tiago JTP. Tata Motors levert de twee kleintjes standaard met een 85 pk en 112 Nm sterke 1,2-liter driecilinder, al is ook een 70 pk sterke 1.0 driecilinder diesel leverbaar. Deze JTP-versies beschikken over maar liefst 35 procent meer vermogen. Dat klinkt heftig, maar in de praktijk komt het erop neer dat de zowel de Tigor JTP als de Tiago JTP 114 pk en 150 Nm heeft. Schakelen gaat met een handgeschakelde vijfbak met korte bakverhoudingen. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in - jawel - 10,4 tellen achter de rug.

Tata beperkt zich niet alleen tot het opschroeven van het vermogen. Het tweetal komt 0,4 centimeter dichter boven het asfalt te hangen, krijgt straffere dempers, bredere bandjes en een anders afgestelde stuurinrichting.

Vanbuiten profiteren de JTP's van sportiever vormgegeven bumpers, 15-inch lichtmetaal, JTP-badges en zelfs van een gleuf in de motorkap. Achterop krijgt een spoilertje een plek, het tweetal krijgt een zwart dak en in een afwijkende kleur gespoten zijspiegelkappen. Natuurlijk kunnen ook dubbele uitlaatpijpjes niet ontbreken op de sympathieke sporters. Vanbinnen wordt het interieur aangekleed met rode accenten, een met leer bekleed stuurwiel met rode stiksels, aluminium pedalen en een uitgebreider audiosysteem. De Tiago JTP moet in India zo'n € 9.500 gaan kosten. Voor de Tigor JTP wordt marginaal meer gevraagd.