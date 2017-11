Slideshow

Tata profiteert van nieuwe modellen Jaguar Omzet tien procent in de plus

Nieuwe modellen van het Britse dochterbedrijf Jaguar Land Rover hebben de Indiase autofabrikant Tata Motors afgelopen kwartaal een flink hogere winst bezorgd. Met name in China gooiden de nieuwe auto's hoge ogen.

De omzet van Tata Motors steeg met ruim tien procent tot omgerekend 9,3 miljard euro. Daarvan kwam het leeuwendeel voor rekening van Jaguar Land Rover. Het nettoresultaat verdrievoudigde bijna tot omgerekend zo'n 330 miljoen euro. Die winst was geheel te danken aan het Britse dochterbedrijf.

Jaguar Land Rover bracht in de maanden juli tot en met september in totaal een kleine 150.000 auto's aan de man. Dat is een stijging van vijf procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is met name te danken aan groeimarkt China, waar de verkopen met meer dan een kwart toenamen.

Ook in de Verenigde Staten deed Jaguar Land Rover goede zaken met een verkoopstijging van ruim vijf procent. In het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa liepen de verkopen van de twee Britse luxemerken juist wat terug.

Afgelopen zomer doken geruchten op dat Tata overweegt zijn Britse dochter naar de beurs te brengen. De opbrengst daarvan zou het Indiase concern kunnen investeren in de ontwikkeling van eigen nieuwe modellen en technologieën. Tata nam Jaguar Land Rover in 2008 voor 2,4 miljard dollar over van het Amerikaanse Ford.