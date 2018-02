Slideshow

Tata presenteert twee studiemodellen in India SUV op Jaguar Land Rover-basis

De Indiase gigant Tata Motors heeft tijdends de Auto Expo in één klap niet een, maar twee studiemodellen gepresenteerd. We maken digitaal kennis met de H5X en de 45X.

We beginnen met de SUV van het stel, de H5X Concept. Volgens Tata Motors toont het studiemodellen vrij concreet de plannen die het bedrijf heeft voor een nieuwe SUV die nog dit jaar op de markt moet verschijnen. Het is de eerste auto die volgens Tata's nieuwe Impact Design 2.0-designtaal is getekend. Het studiemodel staat op maar liefst 22-inch grote lichtmetalen wielen en draagt een voor Tata ongekend stoer ogende koets vol welvingen en scherpe lijnen. De daklijn loopt iets af en daarmee speelt Tata ongetwijfeld in op de trend rond 'coupé-SUV's'. De uiteindelijke productie staat op een aangepaste versie van Jaguar Land Rovers D8-platform, een basis die door de Discovery Sport wordt gebruikt. Bij Tata gaat die basis als OMGArc door het leven.

De tweede concept-car die Tata Motors momenteel in New Delhi heeft staan, is de 45X. Volgens Tata is het studiemodel een vooruitblik op "[...] een premium hatchback", al wordt die omschrijving in India toegepast op auto's als de Hyundai Elite i20 (i20). Deze hatchback oogt minder productierijp dan de al omschreven H5X, al komt een uiteindelijke productieversie eind volgend jaar al op de Chinese markt. De hatchback is de eerste Tata die op diens nieuwe AMP-basis komt te staan.