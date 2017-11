Slideshow

'Tata investeert in Faraday Future' 900 miljoen voor tien procent

Tata, het moederbedrijf van onder meer Jaguar en Land Rover, zou 900 miljoen dollar hebben geïnvesteerd in het noodlijdende, maar ambitieuze Faraday Future.

'Zou' inderdaad, want het nieuws is afkomstig van de Chinese automotive-nieuwssite Gasgoo.com en wordt vooralsnog door geen van de betrokken partijen bevestigd. Tata zou de 900 miljoen investeren in ruil voor 10 procent van de aandelen, waarmee het bedrijf Faraday Future feitelijk inschaalt op een waarde van 9 miljard.

De geldinjectie zou goed uitkomen voor het in Los Angeles gevestigde Faraday Future, dat door financiële problemen bij zijn Chinese investeerder LeEco eerder al zijn ambities naar beneden moest bijstellen. De enorme fabriek waar de start-up vanaf het begin mee schermde, is van de baan en ondertussen rolden er ook al de nodige koppen in het hogere management. Na de ontslagronde van eind vorig jaar is onlangs bekend geworden dat ook CFO Stefan Krause het veld moet ruimen wegens schimmige besluiten. Faraday Future blijft optimistisch en wil de futuristisch ogende FF 91 nog altijd zo snel mogelijk in productie laten gaan. De FF 91 is een elektrische auto die uiteraard de strijd moet aangaan met Tesla en daar naast het bijzondere design ook een enorme bak binnenruimte en een actieradius van bijna 500 kilometer voor in de strijd werpt.