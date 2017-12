Slideshow

Suzuki Spacia vernieuwd Slim kleintje

Suzuki heeft in het thuisland een volledig nieuwe Spacia gepresenteerd, een slim kleintje waar eerder al een concept-car aan voorafging.

Tijdens de Tokyo Motor Show trok Suzuki een blik nieuwelingen open, een reeks nieuwe modellen en studiemodellen, waarvan de Spacia Concept er eentje was. Die concept-car gaf al een zeer goede indruk van wat we van een nieuwe generatie Spacia konden verwachten. Vandaag is de productieversie gepresenteerd.



De Spacia die nu nog in de showrooms van Suzuki staat, is daar sinds 2013 te vinden (foto 11). De Spacia, die een nagenoeg identiek Mazda-broertje heeft dat Flair Wagon heet, is net als zijn voorganger een echte kei-car en dat betekent onder andere dat hij niet langer dan 3.395 mm en niet breder dan 1.475 mm mag zijn. In de hoogte meet de nieuweling 1.785 mm en daarmee torent de nieuwe Spacia vijf centimeter boven zijn voorganger uit. Zijn wielbasis bedraagt 2.460 mm, 10 mm meer dan die van de Swift. Opvallend genoeg is de Spacia gebaseerd op het modulaire platform waarvan ook de Swift en Baleno gebruikmaken.

Net als voorheen beschikt de Spacia over schuifdeuren, al zijn deze nu elektrisch te bedienen. Achterin hebben de inzittenden tot 4,5 centimeter meer beenruimte dan bij de vorige generatie en uiteraard heeft Suzuki de Spacia weer volgepropt met slimme opbergvakjes en klaptafeltjes. Op de optielijst staan zaken als een uitgebreid infotainmentsysteem, een 360-gradencamera en parkeersensoren. Een noodremsysteem, verkeersbordherkenning en een rijstrookassistent zijn allemaal standaard.

In het vooronder ligt een 660 cc kleine driecilinder, die 52 pk levert. Suzuki levert tevens een mild-hybrid-variant. Liever meer vermogen? Opteer dan voor de 64 pk sterke turboversie. Het is gebruikelijk dat Japanse fabrikanten ook sportief aangeklede versies van hun kei-cars leveren. Ook van deze nieuwe Spacia zijn dus weer stoere Custom-smaken te vinden, uitvoeringen met een compleet andere voorzijde én een hoger prijskaartje. De vanafprijs van de Spacia ligt omgerekend net boven de 10.000 euro.