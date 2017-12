Slideshow

Suzuki met vrolijke modellen naar Tokyo Auto Salon Van Swift tot Spacia

Medio januari opent de Tokyo Auto Salon zijn poorten, een autoshow vol aangepaste versies van bestaande modellen. Suzuki werpt alvast een lichtje op een deel van zijn line-up.

Suzuki meldt dat het twaalf auto's meebrengt naar de Tokyo Auto Salon, die op 12 januari zijn poorten opent. Het merk laat helaas nog niet zijn volledige vloot aangepaste modellen zien, maar gunt ons slechts een blik op vier exemplaren.

De enige aangepaste nieuweling die wij in Europa ook kennen, is de Swift Sport. Suzuki presenteert een variant waarvan de kleurstelling is geïnspireerd op die van de GSX-S1000, een bloedsnelle motorfiets van dezelfde fabrikant. De Swift Sport staat op 18-inch lichtmetaal en is rondom voorzien van rode accenten. De auto ligt iets dichter boven het asfalt, al moeten we gissen naar de heftigheid van de verlaging.

Dan is er de Xbee Winter Adventure, een stoer aangeklede versie van de van nature al opmerkelijke keicar. De auto draagt een opvallende kleurstelling, een imperiaal, stoere bumpers én is rondom voorzien van gele accenten. Verder krijgen we de Spacia Tall Camper en de Carry Fishing Gear te zien. Waar die eerste een dappere en avontuurlijke smaak van de Spacia is, is de Carry - zijn naam geeft het al weg - uitgerust met hengels.