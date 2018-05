Voortijdig kleur kiezen Suzuki Jimny is er klaar voor

Slideshow

Een enkel exemplaar van een nog niet gepresenteerde auto wil weleens voortijdig op een fabrieksterrein worden gespot, maar Suzuki maakt het vandaag wel heel bont. Van de nieuwe Jimny staan gewoon al tientallen exemplaren opgesteld!

Nu is de Jimny eigenlijk geen geheim meer, want de auto was al in augustus vorig jaar van buiten én van binnen op deze site te zien. Alsof Suzuki wil voorkomen dat we 'm vergeten, is er nu een filmpje van een veld vol Jimny's op Youtube beland. De kleine alleskunner is daarop in verschillende kleuren en uitvoeringen te zien en lijkt dus al volledig af. De Jimny wordt minstens zo stoer als z'n inmiddels bejaarde voorganger en lijkt nog wat sterker op de retro-tour te gaan dan dat model. De tijden van de Samurai herleven dankzij het bijzonder vierkante koetswerk met ouderwetse, maar charmante 'regengootjes' ter hoogte van het dak. Met ronde koplampen die zijn opgenomen in een typische terreinauto-grille is ook de neus weer overgoten met die bijzondere mix van stoer en schattig.

De Jimny is dan ook geen SUV, maar een echte terreinauto. Een ladderchassis, stoere terreinbanden en uiteraard vierwielaandrijving moeten ervoor zorgen dat deze auto op elk terrein z'n mannetje staat, al behoort asfalt daarbij ongetwijfeld niet tot z'n specialiteiten. Ondertussen is de nieuwe Jimny zeker niet ouderwets, dankzij moderne aandrijflijnen in de vorm van Suzuki's bekende 1.2- en wellicht zelfs 1.0 Boosterjet-motoren.

De vloot nieuwe Jimny's suggereert dat het doek er zeer binnenkort af mag van Suzuki, al is nog niet duidelijk wanneer dat exact gaat gebeuren. De Tokyo Motor Show is een logische plek, maar die tweejaarlijkse beurs slaat 2018 over. We wachten geduldig af.

Video