Vanbinnen en vanbuiten aangescherpt Suzuki Ciaz onder het mes

We spieken vandaag weer even over de grens om te zien wat er daar te koop is. We komen weer eens uit in India, het land waar Maruti Suzuki de Ciaz op de snijtafel heeft gelegd.

Het is net geen vier jaar geleden dat Suzuki in India de Ciaz presenteerde, een sedan waarop de Authentics Concept die een jaar eerder werd getoond al vooruitblikte. De Ciaz, een auto die het op de Indiase markt opneemt tegen auto's als de Honda City, is nu zowel vanbuiten als vanbinnen aangescherpt.

De vernieuwde Ciaz is vooral te herkennen aan zijn vernieuwde voorzijde. De designafdeling van Maruti Suzuki geeft de 4,45 meter lange en 1,73 meter brede sedan een nieuwe, bredere grille die optisch minder hoog lijkt door het aanbrengen van een chroomstrip die de motorkap en de grille van elkaar scheidt. Aan weerszijden van de grille monteert Suzuki nieuwe koplampen met ledtechniek en ingebouwde dagrijverlichting. Tevens profiteert de Ciaz van nieuwe ledmistlampen én een nieuwe, sportiever ogende voorbumper. Achterop monteert Suzuki opnieuw ingedeelde achterlichten en extra chroom in de bumper.

Het interieur blijft praktisch ongewijzigd, al stelt Suzuki een nieuw 4,2-inch display voor in het instrumentenpaneel beschikbaar. Daarbij breidt Suzuki de optielijst uit met voor de Ciaz nieuwe zaken als cruisecontrol en verstelbare hoofdsteunen voor de achterbank. Ook op motorisch vlak is er nieuws te melden. Suzuki streept de 94 pk en 130 Nm sterke 1,4-liter benzinemotor van de lijst en zet er een nieuwe 1.5 voor in de plaats, de 105 pk en 138 Nm sterke benzinemotor die ook in de nieuwe Jimny een plek krijgt, maar daarin iets minder krachtig is. Opvallend is dat Suzuki de krachtbron kennis laat maken met Smart Hybrid-techniek zoals we die kennen van onder andere de Baleno en de Ignis.

Schakelen geschiedt door middel van een handgeschakelde vijfbak of met een viertrapsautomaat. Dieselaars kunnen opteren voor een 1.3 DDiS-dieselmotor. De prijzen beginnen bij grofweg € 10.200 en lopen op tot € 12.400.