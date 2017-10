Slideshow

Superieure Verstappen wint ook in Mexico Hamilton wereldkampioen

Voor de tweede keer in de maand heeft Max Verstappen een race in de Formule 1 gewonnen. De twintigjarige Nederlander was zondag met afstand de snelste in de Grand Prix van Mexico, na zijn zege van vier weken geleden in Maleisië.

Verstappen legde met een fantastische start de basis voor zijn derde eindzege uit zijn loopbaan. De winnaar van de Grote Prijs van Spanje vorig seizoen in Barcelona passeerde Sebastian Vettel, de Duitser van Ferrari, die van pole mocht vertrekken. Vervolgens zag hij in zijn achterspiegel hoe Lewis Hamilton en Vettel elkaar raakten. De nummers één en twee van de tussenstand van de wereldtitelstrijd moesten hun racewagens laten repareren en werden veroordeeld tot een lange inhaalrace.

Lewis Hamilton heeft zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 gewonnen. De 32-jarige Brit kwam zondag tijdens de Grand Prix van Mexico in zijn beschadigde Mercedes niet verder dan een negende plaats. Dat was voldoende voor de eindzege van dit seizoen omdat Sebastian Vettel bleef steken op een vierde plaats.

Zo werd Hamilton met nog twee races te gaan ook onbereikbaar voor zijn laatste overgebleven Duitse concurrent van Ferrari. Hamilton en Vettel werden veroordeeld tot een inhaalrace op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad omdat ze elkaar raakten vlak na een spectaculaire start.

Hamilton komt met vier wereldtitels op gelijke hoogte met de Fransman Alain Prost en Vettel. Alleen de Duitser Michael Schumacher (zeven titels) en Argentijn Juan Manuel Fangio (vijf) waren succesvoller. Hamilton veroverde eerder de wereldtitel in 2008, 2014 en 2015.