Supercarochtend: Aria Group FE en FXE zijn los Snel in twee smaken

Het Amerikaanse engineering- en ontwerpbureau Aria Group presenteert in Los Angeles dit tweetal, supercars die in feite nog helemaal niet klaar zijn.

Aria Group liet middels een teaser weten dat het een supercar had klaargestoomd voor de Los Angeles Auto Show. Vandaag is die spierbundel, FX genaamd, daadwerkelijk gepresenteerd. Het ontwikkelingsproces is nog niet afgerond, maar wel weten we dat de om een koolstofvezel monocoque gebouwde auto een 6,2-liter grote V8 van General Motors als krachtcentrale heeft én dat een hybridesmaak op de planning staat die de naam FXE draagt.

Hoe krachtig de 6,2-liter grote V8 in de basisversie is, meldt Aria Group nog even niet. Wel vertellen de ambitieuze heren en dames dat de achtcilinder in een hybride variant van de FXE zo'n 720 pk levert. Dat blok wordt vervolgens gekoppeld aan twee elektromotoren, genoeg voor een vermogen van om en nabij de 1.150 pk en 1.780 Nm koppel. De elektromotoren putten hun stroom uit een 10 kWh groot accupakket. Welke transmissie wordt gemonteerd.

De FXE moet in minder dan 3 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen denderen. Het versnellen houdt pas op als een snelheid van 338 km/h is bereikt. Aria Group wil zo'n 400 exemplaren gaan bouwen. Het prijskaartje? Naar verluidt niet minder dan 1 miljoen dollar...

Vorig jaar presenteerde de Aria Group 'Fast Eddy', een op de Chevrolet Corvette gebaseerde coupé met plek voor een middenmotor. Deze FX en FXE lijken daar zeer sterk op.