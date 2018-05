Anders dan elders Subtiel vernieuwd: Hyundai Creta (India)

De Hyundai Creta is inmiddels enkele jaren op de markt. Tijd voor een bijpuntsessie in India.

In de tweede helft van 2014 maakte de wereld voor de eerste keer kennis met de Creta, een compacte cross-over die Hyundai inzette als wereldauto, maar die nooit naar Nederland kwam. De auto wordt in China, Rusland, Algerije én India geproduceerd en het is de Indiase variant die nu is opgefrist. Opvallend gegeven: de Zuid-Amerikaanse variant kwam in 2016 in een iets aangepaste vorm op de lokale markt. Op foto's 1 tot en met 11 zie je de vernieuwde Indiase Creta. De Indiase variant van voor de facelift is te zien op fotos 12 tot en met 14 en op de foto's 15 en 16 zie je de Zuid-Amerikaanse versie.

De vernieuwde Creta, elders in de wereld ix25 of Cantus geheten, krijgt een nieuwe, fors grotere grille die verder omlaag loopt en meer aandacht opeist in het geheel. In de bumper is voortaan grijze kunststof verwerkt en Hyundai monteert vernieuwde koplampunits. Ook aan de achterzijde zijn de bumpers uitgerust met meer grijze kunststof en ook hier zijn de koplampen anders ingedeeld.

Op de Indiase motorenlijst verandert vooralsnog niets. Hier opnieuw een 123 pk sterke atmosferische 1.6 benzine- en een 90 pk of 128 pk sterke dieselmotor. In het interieur blijft alles hetzelfde. De vanafprijs ligt in India op € 11.740.