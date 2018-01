Slideshow

Subtiel bijgewerkte Ford Ranger in beeld Kleine wijzigingen

Ford heeft een kleine facelift voor de Ranger op stapel staan. De bijgewerkte pick-up debuteert waarschijnlijk tijdens de North American International Auto Show in Detroit.

Fords huidige Ranger is geen vreemde van de tekentafel. In 2015 werd de huidige, in 2011 gepresenteerde generatie er nog op gelegd en spoedig ondergaat de Ranger weer een facelift. Zo heftig als de bijpuntsessie van ruim twee jaar geleden gaat het er echter niet aan toe.



Dat blijkt uit deze foto's van de marginaal aangescherpte Ranger die in Thaise media zijn verschenen. De Ranger profiteert van iets gewijzigde kijkers, die nu meer overeenkomen met die van de op de Ranger gebaseerde Everest. De grille bestaat nu uit twee horizontale balken, mogelijk een kleine knipoog naar de in de Verenigde Staten intens populaire (gefacelifte) F-150. Ford is voornemens om de Ranger ook naar de Noord-Amerikaanse markt te brengen en dan is een uiterlijke verwijzing naar die grotere pick-up natuurlijk meer dan welkom. Voortaan loopt de grille niet meer zo diep door in de voorbumper als voorheen.

Of en wanneer de aangescherpte Ranger naar Nederland komt, is nog niet bekend.