Subaru Viziv Tourer gepresenteerd Stoere voorbode

Het nieuws klotst al tegen de plinten en Subaru doet er nog een flinke scheut bij door de Viziv Tourer aan het wereldpubliek voor te stellen!

Zoals we van Subaru gewend zijn, wordt ook dit hagelnieuwe studiemodel onder het Viziv-label gevoerd, een naam die staat voor Vision for Innovation en die door Subaru de laatste jaren op al zijn studiemodellen wordt geplakt. Mogelijk blikt Subaru met deze eerder al aangekondigde Viziv Tourer vooruit op een opvolger voor de Levorg, al is de komst van een nieuw model natuurlijk ook niet uitgesloten.

De Viziv Tourer is, het is tenslotte een Subaru, voorzien van Symmetrical AWD en in het vooronder doet uiteraard een boxermotor dienst als kloppend hart. Subaru benadrukt dat het veel aandacht heeft besteed aan het thema veiligheid. Zodoende is de Viziv Tourer volgestopt met Subaru's EyeSight-systeem, al is het systeem in dit studiemodel verder doorontwikkeld. Hoe precies vermeldt het merk nog niet.

De 4,78 meter lange, 1,93 meter brede en 1,44 meter hoge Viziv Tourer heeft een wielbasis van 2,73 meter en biedt plaats aan vier inzittenden. De koets is rondom voorzien van scherpe vouwen, nadrukkelijk aanwezige wielkasten en een daklijn die van de auto een dynamische verschijning maakt.

Subaru's Viziv-avontuur begon in 2013 met de auto die simpelweg Viziv Concept heette, een auto die een jaar later werd gevolgd door de Viziv 2 Concept. Opnieuw een jaar later liet Subaru de Viziv Vision Gran Turismo zien, een voor de racegame Gran Turismo 'ontwikkelde' pixelracer. In datzelfde jaar presenteerde het merk de Viziv Future Concept. 2016 was vervolgens het jaar waarin Subaru de Viziv 7 Concept liet zien, een vooruitblik op een ietwat late opvolger voor de Tribeca. In een recenter verleden gaf Subaru ons met de Viziv Performance Concept een voorbode van een nieuwe WRX.