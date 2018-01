Slideshow

Subaru Viziv Performance STI Concept is los Designtechnische spieren

De Tokyo Auto Salon, niet te verwarren met de Tokyo Motor Show, is in volle gang en Subaru liet al weten er de Viziv Performance STI Concept te presenteren. Die auto is nu volledig in beeld verschenen.

Subaru liet eerder middels een stel teaserplaten al weten dat het tijdens de Tokyo Auto Salon de Viziv Performance STI Concept zou presenteren, een overtreffende trap van de Viziv Performance Concept die in oktober vorig jaar tijdens de Tokyo Motor Show werd gelanceerd.

We kunnen de 4,63 meter lange, 1,95 meter brede en 1,43 meter hoge concept-car al vanuit alle kanten zien, maar voorlopig moeten we het nog even zonder specificaties doen. Wel weten we dat Subaru, geheel volgens traditie, een boxermotor in de snuit heeft gelegd. Het is niet ondenkbaar dat deze is gekoppeld aan een elektromotor. In 2020 moet een productiemodel van de Viziv Performance Concept op de markt komen, verwacht daar dus ook een heftigere STI-smaak van.