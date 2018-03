De rest volgt vanavond Subaru rolt Forester-achterlicht naar buiten

Het is geen geheim dat Subaru op de New York International Auto Show een geheel nieuwe Forester onthult. Eerder liet het merk al een duistere afbeelding van een achterlicht zien, vandaag krijgen we een vergelijkbaar voorproefje bij daglicht.

Met z'n geboortejaar 2014 is de huidige Forester niet eens zo heel oud, maar toch vinden de Japanners het al tijd om een volledig nieuwe, vijfde generatie van het model klaar te stomen. Hoewel er tot nu toe behalve dat achterlicht weinig te zien was van de nieuwkomer, is de verwachting dat de auto vasthoudt aan z'n roots. Het blijft dus een cross-over tussen een SUV en een traditionelere stationwagen, een concept dat de Forester misschien wel heeft uitgevonden. Tegelijkertijd valt niet uit te sluiten dat de auto meer SUV-genen krijgt en zal lijken op een kleine versie van Subaru's 'Amerikaanse' zevenzitter Ascent. Die auto werd in november gepresenteerd.

De nieuwe teaser laat een achterlichtunit zien met twee scherpe, kenmerkende 'punten'. De onderste daarvan is verbonden met de kentekenplaatuitsparing. Daaronder is een bumper te zien met de nodige afwerking in zwarte kunststof, voor de onverzettelijke look. Het 'Touring' heeft hier trouwens geen betrekking op een carrosserievariant, maar op een uitrustingsniveau. Bij de het huidige model is de Touring in de duurste variant. Wie niet kan wachten hoe de Forester eruit ziet, hoeft nog maar heel even geduld te hebben: vanavond gaat het doek eraf!