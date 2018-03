Eyesight uitgebreid met Driverfocus Subaru Forester is los

Slideshow

Subaru liet vanmorgen al weten dat de geheel nieuwe Forester later vandaag z’n opwachting zou maken. Belofte maakt schuld en die wordt nu ingelost!

Hoe het achterlicht van de nieuwe Forester eruit ziet weten we al een tijdje, maar naar de rest van Subaru's bekende cross-over was het nog gissen. De vijfde generatie van het model blijft trouw aan zijn roots en mengt daarmee het langgerekte van een traditionele stationwagon – met een rechte achterzijde! – met SUV-kenmerken. Die zijn bij de nieuwe Forester nog net wat duidelijker dan vorige model. De C-vormige achterlichtunits zijn niet de enige opmerkelijk gevormde lampen, want ook de koplampen beschikken over bijzondere uitstulpingen.

Na de Impreza staat ook de Forester op Subaru's nieuwe Global Platform. Volgens Subaru resulteert dat in een stille, stabiele en wendbare auto, waarbij de Forester natuurlijk geholpen wordt door boxermotoren en permanente vierwielaandrijving. In de VS monteren de Japanners een vernieuwde versie van hun 2.5-boxer in de Forester. Het blok levert er 182 pk en wordt standaard gekoppeld aan een CVT-automaat. Wat voor aandrijflijn er in Europa in de auto wordt gemonteerd, is nog even afwachten. Het interieur is eveneens direct herkenbaar als een product van de Japanners. Het dashboard lijkt bijna 1 op 1 overgenomen uit de nieuwe Impreza. Dat betekent dat het multimediascherm hoog gemonteerd is en aan weerszijden wordt geflankeerd door verticale ventilatieroosters. Ook is er, net als in het kleine broertje, een extra schermpje bovenop het dashboard dat je van onder een stevige overkapping van allerlei nuttige en minder nuttige informatie voorziet.

De nieuwe Forester is de ruimste ooit en biedt behalve meer ruimte voor inzittenden ook een grotere bagageruimte dan voorheen. Verfrissend en praktisch is dat Subaru bovendien rept over een uitstekend zicht rondom en een goede toegankelijkheid door anders gevormde achterportieren. In deze tijden van coupé-achtige koetswerken is dat een welkome afwisseling.

Nieuw is DriverFocus, een onderdeel van Subaru's veiligheidspakket Eyesight dat in de gaten houdt of de bestuurder vermoeid of afgeleid is. Dat is op zichzelf niet nieuw in de auto-industrie, maar Subaru pakt de zzaken natuurlijk weer op geheel eigen wijze aan en gaat een stap verder dan de meeste vermoeidheidsherkenners. DriverFocus gebruikt gezichtsherkenning en kan daarmee meteen de stoelinstelling, voorkeuzezenders en andere instellingen van maximaal vijf verschillende bestuurders onthouden en toepassen.

Sinds 1997

Tegenwoordig zijn kruisingen tussen carrosserievormen de gewoonste zaak van de wereld, maar in 1997 was de Subaru Forester als cross-over een echte bijzonderheid. Alsof zijn bijzondere koetswerk nog niet genoeg was, gooide Subaru ook nog eens de bekende boxermotoren, vierwielaandrijving en stijlloze portieren in de strijd. Het leverde een opmerkelijke auto op die echter al snel een grote groep liefhebbers om zich heen verzamelde. Subaru zag bij de generaties die volgden dan ook geen reden om van het basisconcept af te zien en moderniseerde dat idee slechts. In 2002 verscheen de tweede generatie, in 2007 de derde. De huidige, vierde generatie van het model werd in 2012 gepresenteerd.