Slideshow

Subaru Ascent klaar voor onthulling Nieuwe zevenzitter naar LA

Subaru toont een tweede teaser van de Ascent, een nieuwe zevenzitter die volgende week zijn debuut beleeft tijdens de Los Angeles Auto Show.

De Ascent die Subaru in de ontwikkelingskamers heeft staan, is een hagelnieuwe SUV die plek biedt aan zeven inzittenden. De auto is de productieversie van de Viziv-7 Concept, die in april dit jaar zijn debuut beleefde tijdens de New York International Auto Show.

Subaru's nieuwste kolos kan in feite gezien worden als de opvolger van de in 2014 van de Amerikaanse markt verdwenen Tribeca, een auto die de Nederlandse markt vier jaar eerder al achter zich liet. De zo'n vijf meter lange Ascent neemt de Tribeca plek in en maakt net als de nieuwe generatie Impreza gebruik van Subaru's modulaire Global Platform. Verwacht op motorenvlak in elk geval de komst van een nieuwe geblazen boxermotor. Meer informatie volgt spoedig!