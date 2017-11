Slideshow

Subaru Ascent klaar voor debuut 'Tribeca-opvolger' deze maand in LA

Subaru laat weten dat het de productieversie van de Ascent SUV Concept later deze maand presenteert tijdens de Los Angeles Auto Show. We krijgen alvast een teaser te zien.

In april dit jaar liet Subaru tijdens de New York International Auto Show de Ascent SUV Concept zien, een studiemodel waarmee Subaru liet weten met een nieuwe zevenzits SUV te komen. Die concept-car was overigens al een meer productierijpe variant van de Viziv-7 Concept. Nu weten we dat we de volledig nieuwe kolos, die simpelweg 'Ascent' gaat heten, eind deze maand kunnen verwelkomen in Los Angeles.

Mocht de auto volgend jaar op de markt verschijnen, dan heeft de Amerikaanse markt het een kleine vier jaar zonder zevenzits Subaru moeten doen. Voorganger Tribeca verdween in 2010 immers al van de Nederlandse markt, maar hield het in de Verenigde Staten tot 2014 vol.

De Ascent SUV meet vijf meter in de lengte en heeft een wielbasis van net geen 3 meter. De auto is geplaatst op het Global Platform van Subaru, een modulaire basis die ook onder de nieuwe Impreza is verschenen. Verwacht op motorenvlak in ieder geval de komst van een nieuwe geblazen boxermotor.