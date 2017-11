Slideshow

Subaru Ascent gepresenteerd Grootste Subaru ooit!

Na een korte teasercampagne heeft Subaru op de beursvloer van de Los Angeles Auto Show het doek verwijderd van de Ascent.

De auto die in april dit jaar tijdens de New York International Auto Show begon als Ascent Concept, droogt vandaag tijdens de Los Angeles Auto Show op als Subaru Ascent, een auto waarmee Subaru na ruim drie jaar weer een zevenzitter op de Noord-Amerikaanse markt heeft. De Ascent kan namelijk min of meer worden gezien als de opvolger van de in 2014 van de Amerikaanse markt verdwenen Tribeca, een SUV die jaren eerder de Nederlandse markt al achter zich liet.

De op twee millimeter na vijf meter lange Ascent is met zijn breedte van 1,93 meter en hoogte van 1,82 meter de grootste auto die Subaru ooit op de weg heeft gezet. De op het modulaire Subaru Global Platform geplaatste SUV, een basis waar ook de nieuwe Impreza en XV gebruik van maken, heeft een wielbasis van net geen 2,9 meter, iets wat noodzakelijk is om de drie zitrijen fatsoenlijk kwijt te kunnen. Standaard is de op 18-inch lichtmetaal gezette Ascent, die dankzij de Dynamic x Solid-designtaal in elk opzicht herkenbaar als Subaru, een zevenzitter, al komt er ook een variant beschikbaar die plek biedt aan acht personen. Wie de zevenzitsversie bestelt, wordt getrakteerd op twee luxueus ogende 'captain seats' op de tweede zitrij. In het geval van de achtzitter monteert Subaru hier een reguliere achterbank.

Onder de kap doet een hagelnieuwe geblazen 2,4-liter viercilinder boxermotor dienst als krachtcentrale, een blok dat 260 pk en 376 Nm sterk is. Het vermogen vindt via een Lineartronic-transmissie zijn weg naar alle vier de wielen. De 256 pk en 335 Nm sterke 3,6-liter V6 die Subaru in de Verenigde Staten in de Legacy en de Outback levert, lijkt daarmee op termijn te worden vervangen. Die nieuwe 2.4 is overigens niet de enige noviteit die deze Ascent brengt. Zaken als geventileerde stoelen met zittingverlengers en klimaatregeling voor de achterpassagiers zijn voor het eerst in een Subaru te vinden. De auto wordt standaard geleverd met uitgebreid pakket veiligheidssystemen, waaronder het EyeSight-pakket.



Subaru gaat de Ascent produceren in de fabriek die het merk in de Amerikaanse staat Indiana heeft. De eerste exemplaren worden rond de aanvang van de zomer volgend jaar geleverd. Voor wie zijn spaarrekening al aan het controleren is, hebben we treurig nieuws: de Ascent is niet bestemd voor de Europese markt.