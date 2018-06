'Onthulling in maart 2019' Stukje Tesla Model Y opgedoken

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Tesla's aandeelhouders heeft het merk een nieuwe afbeelding van de Model Y getoond.

Het is al even bekend dat Tesla op termijn de Model Y aan zijn modellenfamilie wil toevoegen. De Model Y, wiens laatste letter samen met die van de Model S, Model 3(E) en Model X het woord 'SEXY/S3XY' moet vormen. Tijdens Tesla's jaarlijkse bijeenkomst voor zijn aandeelhouders is een nieuwe afbeelding van het model getoond.

De Model Y wordt een cross-over die zijn technische basis deelt met de nog op de Nederlandse markt te brengen Model 3. Tesla heeft laten weten dat de onthulling van het nieuwe model in maart 2019 plaats moet vinden. De Model Y is overigens niet de enige auto die Tesla in het vat heeft zitten. Zo komt het merk naast met de Model 3 nog met een pick-up, een hagelnieuwe Roadster én een volledig elektrische vrachtwagen, de Semi.

Het is nog niet zeker of Tesla de Model Y in het in de Verenigde Staten gelegen Fremont gaat bouwen. Mogelijkerwijs rolt de auto volgend jaar in China van de band.