Studiemodel Renault gekiekt Concept-car klaar voor Genève

In de straten van Barcelona is een nog onbekend studiemodel van Renault gefotografeerd. Zeer waarschijnlijk krijgen we de auto tijdens de Salon van Genève in zijn geheel te zien.

Website Carscoops plaatst foto's van een futuristisch ogende concept-car die in Barcelona rondrijdt, zeer waarschijnlijk tijdens het opnemen van promotiemateriaal. Op de flank van de auto, die ongetwijfeld is volgestopt met hard- en software die autonoom rijden mogelijk moet maken, is het Renault-logo te zien.

Verdere informatie hebben we niet, dus het is nog even gissen welke techniek Renault verder onder de koets heeft gestopt. Het ligt in de lijn der verwachting dat de auto volledig elektrisch rijdt.

Zodra we meer weten, lees je het hier!