Na 2 jaar 10 procent per jaar eraf Studie: capaciteitsverlies Nissan Leaf-accu

Uit een eerder deze maand gepubliceerd onderzoek zou blijken dat de cellen van het accupakket van de Nissan Leaf een capaciteitsverlies van 10 procent per jaar kennen.

Met name de 30 kWh-versie presteert na twee jaar minder. Het capaciteitsverlies na gebruik over een periode van 24 maanden kwam uit op 9,9 procent. Daarmee deed het pakket het flink slechter dan het oudere 24 kWh-pakket, dat een verval van 3,1 procent per jaar kende.

Andere opvallende zaken waren dat de afbraak van de 30 kWh-unit uit Britse Leafs aanvankelijk minder snel verliep dan bij het pakket in de Japanse Leaf. Na twee jaar liep het capaciteitsverlies echter weer gelijk. Daarnaast meldden de onderzoekers dat het 24 kWh-pakket in betere toestand verkeerde na lange ritten dan het pakket met grotere capaciteit. Tot slot zeiden ze dat het gebruik van de snellader van invloed is op de toestand van de accu's.

In totaal werden er 283 accupakketten uit Nissans gebouwd tussen 2011 en 2017 onderzocht. Tweeëntachtig daarvan waren van het type 30 kWh. Het onderzoek is nog niet onderworpen aan een peerreview, of wel collegiale toetsing.

De site Green Car Reports heeft naar aanleiding van het onderzoek Nissan North America om een reactie gevraagd. Het bedrijf zei de klachten te kennen en deze in behandeling te hebben. "Experts doen op dit moment onderzoek naar de klachten."