Sterke stijging registratie personenauto's

In augustus zijn 41.355 nieuwe personenauto's op kenteken gezet, 42,1 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Deze flinke stijging komt vooral door de registratie van auto's die door de invoering van een strengere emissietest per 1 september over een jaar niet meer mogen worden verkocht.

Vanaf 1 september moet de CO2-uitstoot van alle nieuwe personenauto's in Europa worden vastgesteld volgens de WLTP-testprocedure (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure). Bij de introductie of aanscherping van Europese eisen aan auto's, mag de auto-industrie bestaande voorraden (die niet aan de nieuwe eisen voldoen) onder bepaalde voorwaarden nog een jaar uitverkopen. Enkele automerken hebben daarom de afgelopen maanden een voorraad aangelegd die nu in de verkoop gaan. Let wel: deze auto's staan al in de cijfers, terwijl ze nog niet bij hun eerste eigenaar zijn beland. Dat betekent dat ze ten koste zullen gaan van de registraties in de komende maanden, zodat we het optimisme dat de augustus-statistieken vooral niet moeten extrapoleren op de rest van 2018.

Tot en met augustus dit jaar zijn in Nederland 330.471 personenauto's verkocht. Dat is 14,9 procent meer dan in de eerste acht maanden van vorig jaar. Voor heel 2018 verwachten BOVAG en RAI Vereniging dat er in totaal 430.000 nieuwe personenauto's worden verkocht. In 2017 waren dat er 414.538.