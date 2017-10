Slideshow

Stephan Winkelmann naar Bugatti Razendsnelle carriëre

Audi Sport GmbH-baas Stephan Winkelmann wordt de nieuwe topman van Bugatti Automobiles nadat Wolfgang Dürheimer eind dit jaar met pensioen gaat.

Stephan Winkelmann (53) is wel een duwtje in de rug gewend. De afgelopen anderhalf jaar stond hij aan het roer van Audi Sport GmbH, de elf jaren daarvoor was hij topman en gezicht van Lamborghini S.p.A. Voordat Winkelmann in 2005 in dienst trad van de Volkswagen Group, werkte hij voor Fiat onder meer in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Hij is geboren in Duitsland en opgegroeid in Italië, waar hij politicologie studeerde.

Winkelmann volgt bij Bugatti Wolfgang Dürheimer (59) op, die na achttien jaar in de VW Groep besloten heeft met pensioen te gaan. De wisseling van de wacht vindt plaats op 1 januari 2018.