Steeds meer oldtimers in Nederland 140.000 stuks

Het aantal klassieke auto's is de laatste jaren gestegen. Begin dit jaar telde Nederland ongeveer 140.000 personenauto's van veertig jaar of ouder. Vier jaar geleden waren er nog zo'n 115.000 oldtimers, zo blijkt uit cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De stijging is nadelig voor de Nederlandse fiscus. Bezitters van een auto die de leeftijdsgrens van veertig jaar is gepasseerd, hoeven geen wegenbelasting te betalen. Voor 2014 lag die grens zoals wij allen weten op 25 jaar. Benzineauto's die toen ouder waren dan 25 jaar kunnen gebruikmaken van een overgangsregeling. Daardoor betalen de eigenaren van 81.000 auto's een kwart van de belasting.

Toch is het naar achteren schuiven van de wegenbelastingvrije status niet zonder gevolgen gebleven voor de 'klassiekerstand' in ons land. In In januari 2017 schreven we nog dat het aantal klassiekers, waarvoor we destijds voor een goede vergelijking nog de grens van 25 jaar en ouder hanteerden, stevig was gedaald. De hoeveelheid 'veertigplussers' in ons wagenpark is zoals te verwachten viel wel lekker aan het stijgen. In 2013 waren dat er slechts 101.403, in 2016 was dat al gegroeid tot 128.248 en inmiddels spreken we zoals gezegd van 140.000 auto's in deze categorie.

Lang niet alle oldtimers mogen nog de weg op. Een kwart van alle klassieke auto's is geschorst omdat ze voor langere tijd niet worden gebruikt. Ruim 260 klassiekers zijn ouder dan 100 jaar. De oudste daarvan is een Benz Velo uit 1894, de opvolger van de Patent Motorwagen die bij velen bekendstaat als de eerste auto ooit. Het bezit van klassieke auto's is relatief gezien bijna drie keer zo hoog in plattelandsgemeenten als in de grote steden. Terschelling en Laren scoren het hoogst met gemiddeld 31 en 28 oldtimers per duizend inwoners.