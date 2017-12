Slideshow

Startech maakt Land Rover Discovery symmetrisch OCD-proof

Niet iedereen is enthousiast over de nieuwe Land Rover Discovery en dat dankt de auto vooral aan z’n achterklep. Startech lost het ‘probleem’ dat sommigen met de auto hebben op door een ogenschijnlijk simpel onderdeel.

De tuner, die zich vooral bezighoudt met Maserati, Bentley, Jaguar en Land Rover, heeft een manier gevonden om de kentekenplaat achterop de Discovery in het midden te kunnen monteren. Standaard zit deze, net als bij voorgaande 'Disco's' overigens, aan de linkerzijde van de klep. Het onderdeel dat Startech presenteert is een eenvoudig stuk kunststof, al lijkt zagen in de klep onvermijdelijk om de benodigde ruimte te creëren. Afgaande op de vele negatieve reacties op de kont van de laatste Discovery, zijn er echter vast mensen die dat ervoor over hebben.

Na montage van het Startech-deel blijft een auto over die sterk lijkt op het kleine broertje van de Discovery, de Discovery Sport. De extra naden in de klep verraden dat er met de auto gerommeld is, maar die plaat zit mooi wél in het midden.