Keer wat anders dan koffie halen Stagiairs creeëren twee Volkswagen's Golf

Slideshow

Voor het elfde jaar op rij presenteren stagiairs van Volkswagens zelfgemaakte creaties tijdens het Wörtherseetreffen in Oostenrijk. Dit jaar zijn het een Golf GTI Next Level en een Golf Variant TGI GMOTION.

Twee auto's van twee verschillende teams. Het team in Wolfsburg sleutelde de snelle Golf GTI in elkaar, een team uit Zwickau is verantwoordelijk voor de speciale Golf Variant. De Golf GTI Next Level is aangedreven door een 411 pk sterke 2.0 TSI en een zeventraps DSG-transmissie. Verder haalden de stagiairs in Wolfsburg veel technische snufjes uit de kast voor het ontwerp van de Golf. Op CAD-computers is het zilvergrijze ontwerp met speciale folie ontworpen, voor bevestigingspunten van luidsprekers werd een 3D-printer gebruikt. Daarnaast programmeerden zij apps voor de beweegbare vloer in de achterbak met uitklapbare LED-display.

Veertien andere stagiairs schetsden in het Duitse Zwickau de Golf Variant TGI GMOTION. De 1,5-liter TGI motor op aardgas levert 131 pk. Schakelen gaat middels een 7-traps DSG, aandrijving vindt plaats via alle vier de wielen. De studenten monteerden een onderstel dat met 40 mm verlaagd kan worden. In totaal hadden alle 29 studenten samen negen maanden nodig voor de productie van de twee auto's. Sinds 2008 presenteren stagiairs van het merk hun eigen gemaakte versies van de Golf GTI tijdens het grote tuning-evenement. Zij begonnen met de Golf GTI Performance met vleugeldeuren en luchtvering. Het event staat vrijwel helemaal in het teken van opgevoerde auto's uit de Volkswagen-groep zoals Audi's A3, Seat's Leon en natuurlijk de Volkswagen Golf.