SSC North America geeft levensteken Productieversie Tuatara op komst

Al jaren is niets meer vernomen van SSC North America, maar de kleine Noord-Amerikaanse fabrikant laat nu een teaser zien waaruit blijkt dat de pk-adepten nog altijd actief zijn.

SSC North America, dat we tot 2012 als Shelby SuperCars kenden maar zich wegens juridische problemen met niemand minder dan Caroll Shelby een andere naam gaf, schroefde in 2015 zijn allerlaatste exemplaar van de buitenisssige Ultimate Aero in elkaar. In 2013 toonde de fabrikant nog een concept-car met de naam Tuatara, een studiemodel dat vooruitblikte op een Ultimate Aero-opvolger die over een ruim 1.350 pk sterke biturbo V8 komt te beschikken. Nu heeft SSC North America een teaser vrijgegeven waarmee het bedrijf aankondigt dat er meer in het vat zit. Het lijkt te gaan om de productieversie van de al genoemde concept-car.

De productieversie van de Tuatara, vernoemd naar een hagedis, krijgt de zware taak de Ultimate Aero op te volgen. Ook die auto beschikte over een van twee turbo's voorziene V8, een blok dat 1.305 pk sterk was. Met dat krachtpakket sleepte de creatie in 2007 de titel 'Snelste productieauto ter wereld' binnen door een snelheid van 412 km/h te halen. In 2010 was het de Bugatti Chiron die die titel van SSC afnam.