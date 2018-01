Slideshow

SsangYong toont eerste beeld Rexton Sports Rexton-basis voor nieuwe pick-up

SsangYong heeft nu voor het eerst zelf beeldmateriaal getoond van de Rexton Sports, een pick-up op basis van de nieuwe Rexton.

Eerder konden we al de eerste gelekte afbeelding van de Rexton Sports laten zien, een pick-up die de huidige Actyon Sports gaat opvolgen. Hoe de auto bij ons gaat heten, is nog niet met zekerheid te zeggen.

SsangYong noemt de nieuwe pick-up in het thuisland in ieder geval Rexton Sports en dat heeft uiteraard een reden. De auto deelt zijn technische basis namelijk met de vorig jaar gepresenteerde nieuwe Rexton. Het feit dat de techniek van dit model afkomstig is, wijst ook op de komst van diens 181 pk sterke 2,2 liter grote dieselmotor en de 225 pk sterke 2,0-liter benzinemotor, al is de komst van die benzineversie naar ons land onwaarschijnlijk. Komend jaar vindt de pick-up zijn weg naar ons deel van de wereld.

De auto komt in twee lengtematen beschikbaar, waarbij de korte variant schroefveren krijgt en '[...] op comfort is gericht'. De lange variant heeft een grotere laadbak en beschikt over bladveren voor het betere sjouwwerk. Vanaf 2020 rolt de Rexton Sports ook in Saudi-Arabië van de band.