Slideshow

SsangYong Rodius onder het mes Koreaanse kolos debuteert als Korando Turismo

Begin 2013 maakte de wereld kennis met de tweede generatie van de SsangYong Rodius. Vandaag is die immense MPV in gefacelifte vorm gepresenteerd.

SsangYong timmert flink aan de weg. Na de lancering van de Rexton en de Rexton Sports, de pick-up-versie, schuift het Zuid-Koreaanse merk een herziene Rodius naar voren. De auto op de foto's draagt de naam Korando Turismo, een modelnaam die SsangYong in onder andere het thuisland toepast.

De aangescherpte Rodius is overigens niet heftig anders dan het 5,15 meter lange model dat we al kennen. De Rodius, die ook als elfzitter (!) te krijgen is, heeft een nieuwe neus waarin nieuwe koplampen, grille en bumpers het beeld bepalen. Ook de motorkap en de voorschermen zijn anders van vorm. Aan de achterzijde nemen we vernieuwd bumperwerk waar.

In het interieur blijft nagenoeg alles bij het oude, al monteert SsangYong een nieuw stuurwiel. Het infotainment wordt gemoderniseerd en voortaan kan de reusachtige MPV ook omspringen met systemen als Apple CarPlay en Android Auto. Op technisch vlak verandert er er niets. Dit betekent dat de SsangYong opnieuw wordt aangedreven door een 178 pk sterke 2,2-liter dieselmotor die gekoppeld is aan een zeventrapsautomaat. Op de internationale bestellijst staan verder een 220 pk sterke 3,2-liter zescilinder benzinemotor en een bescheidener 155 pk sterke 2,0-liter diesel.

Jaarlijks wil SsangYong 12.000 exemplaren van de vernieuwde Rodius verkopen. Ter vergelijking: in 2017 gingen slechts 3.746 huidige exemplaren over de toonbank. De Rodius verschijnt tevens als Chateau, een variant met een 20 centimeter hoger dak die alleen als negenzitter te krijgen is. De Rodius, op bestelling leverbaar in Nederland, zal in aangepaste vorm ook naar Europa komen.