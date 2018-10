Gigant in trainingspak Sportieve uitvoering voor Lexus LX 570

Slideshow

Vandaag gluren we weer over de grens om te zien wat aldaar allemaal te koop is. We komen uit in Australië, waar Lexus een nieuwe variant van de LX presenteert.

De LX kennen we als Lexus' versie van de Toyota Land Cruiser, niet de Land Cruiser (in feite de Prado) die in Nederland op de bestellijsten staat. De huidige generatie van de LX stamt net als zijn Toyota-broer in de basis uit 2007. Twee jaar geleden werd de LX zeer ingrijpend gefacelift. De luxueuze offroader kreeg een praktisch compleet vernieuwde koets, alleen de deuren en het dak waren uitwisselbaar met de pre-faceliftversie. In Australië biedt Lexus de LX onder andere aan als LX 570 en dat betekent dat er zich een 367 pk sterke 5,7-liter grote V8 schuilhoudt in het motorruim. De enige andere daar leverbare versie is de LX 450d met - inderdaad - een 4,5-liter grote en 272 pk sterke V8 diesel in de neus. Het is de LX 570 waarvan nu een sportieve variant is gepresenteerd: de LX 570 S.

De S-versie van de LX 570 krijgt sportief ogende bumpers aan zowel de voor- als achterzijde aangemeten. De standaard 20-inch grote lichtmetalen wielen worden vervangen door 21-inch metende exemplaren en de grille is voortaan niet meer opgebouwd uit horizontale lamellen, maar uit sportiever gaaswerk. Lexus monteert verder nieuwe dempers aan de voorzijde, exemplaren die net even straffer zijn dan de reguliere dempers. Vanbinnen wordt de boel aangekleed met geperforeerd leer en Lexus geeft de auto aluminium sportpedalen mee.

Dit jaar verkocht Lexus in Australië 10,4 procent meer LX'en dan vorig jaar. De verkoopteller wijst in de eerste negen maanden van dit jaar op 277 stuks. De LX 570S kost in Australië omgerekend zo'n € 146.000.