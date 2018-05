Kodiaq-rivaal uit Spanje Spionage: Seat Tarraco

Het SUV-offensief van de merken uit de Volkswagen-familie is in volle gang. Bij Seat leggen ze de laatste hand aan de Tarraco, een forse auto die onder de Spaanse zon aan de laatste tests wordt onderworpen.

Tarraco is de Latijnse naam voor Tarragona, een stad in de buurt van Barcelona, maar aangezien de oude Romeinen niet zo veel op hadden met SUV's is de kans op verwarring gering. Later dit jaar staat de naam Tarraco dan ook op de achterkant van Seats grote SUV, de zevenzits auto die binnen de Volkswagen-familie een broederstrijd aan zal gaan met de Skoda Kodiaq.

Hoewel plaatjes van de koets eerder dit jaar al uitlekten en kort daarop ook beelden van het vermeende dashboard werden gesnapt, is het minstens zo interessant de auto - zij het enthousiast bestickerd - in het wild te aanschouwen. Nu zien we pas hoe fors de Tarragona gaat worden. Hij staat straks dan ook boven aan de voedselketen der Seat-SUV's, met onder zich de Arona en de Ateca.

Voor de herkenbaarheid zou Seat geen logo's op de Tarraco hoeven te plakken. Met zijn scherpe, strakke lijnen in koets en lichtunits is dit as Seat as it gets. Lang hoeven we in elk geval niet meer in spanning te zitten, want eind juli rijden we al met de Tarraco, dus voor die tijd zal Seat het doek van hun nieuwe SUV trekken.