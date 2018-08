Geheimzinnig kaal plekje Spionage: Renault Kadjar Phase 2

Renault heeft een facelift van de Kadjar op stapel staan. De onthulling is nabij en dat betekent druk testwerk in de praktijk. Nederland wordt daarvoor door Renault dankbaar gebruikt als proeftuin, opnieuw wordt de Kadjar hier gespot. Ditmaal valt het Brabantse Asten de eer te beurt.

Maarten Hoefnagels woont in Asten en als eigenaar van een autobedrijf heeft hij extra oog voor alles wat er rijdt. De Renault Kadjar Phase 2 ontsnapte dan ook niet aan zijn aandacht. Nederland is momenteel favoriet bij de ingenieurs van Renault, want eerder werd de komende Kadjar al gespot in het Limburgse Nuth. Wat opvalt, is dat bij alle tot nu toe gefotografeerde Kadjars II op de voorbumper op dezelfde plek de folie is weggelaten. Dat doet vermoeden dat daar een sensor zit. De Nissan Qashqai, die op dezelfde leest is geschoeid, is inmiddels leverbaar met het nieuwe semi-autonome ProPilot en dat kale plekje, in combinatie met het Nederlandse testwerk (veel fietsers, dus een uitdaging voor autonome auto's), doet ons vermoeden dat deze prototypen zijn voorzien van ProPilot.

We verwachten de onthulling van de gefacelifte Renault Kadjar tijdens de autosalon van Parijs, in de eerste week van oktober. Dan kunnen we waarschijnlijk ook uitsluitsel geven over dat mysterieuze kale plekje.