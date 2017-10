Slideshow

Spiegel aan spiegel: Jaguar i-Pace en Audi e-tron Tesla's concurrentie komt in 2018

Tesla heeft het rijk van de grote, volledig elektrische auto’s in het hogere deel van de markt vooralsnog alleen, maar vanaf 2018 komt daar verandering in. De eerste serieuze concurrentie voor de Model S komt dan van Jaguar en Audi. We zetten ze vast tegenover elkaar!

Jaguar en Audi zijn natuurlijk niet de enige twee 'premiummerken' die druk bezig zijn met een elektrisch productiemodel, maar de merken lijken er wel het verst mee te zijn gevorderd. Zowel de Britse als de Duitse autobouwer zeggen volgend jaar met een auto op de markt te komen die een elektrische aandrijflijn combineert met veel binnenruimte en een forse actieradius. Voorbodes daarvan zijn al gesignaleerd in de vorm van de Jaguar i-Pace Concept en de Audi e-tron Quattro. Laatstgenoemde is er zelfs al in twee varianten, want inmiddels kennen we ook de e-tron Sportback Concept, die op de IAA in een geëvolueerde vorm werd gepresenteerd als Elaine. De Quattro moet in 2018 verschijnen, de 'platgeslagen' Sportback-variant volgt een jaar later.

Ook Jaguar probeert de aandacht rond z'n elektrische nieuwkomer vast te houden met nieuwe varianten. De i-Pace werd aanvankelijk in het grijs gepresenteerd, werd later gevolgd door een rood exemplaar en stond op de afgelopen IAA in Frankfurt in een wit lakwerk te glimmen. Daar stond ook raceversie eTrophy, waarmee Jaguar daadwerkelijk in de praktijk aan de slag wil. Van zowel de Jaguar als de Audi is inmiddels duidelijk dat de uiterlijke verschillen tussen de concept-cars en de productiemodellen klein zullen zijn. Of dat ook geldt voor de specificaties, is nog even afwachten, maar op papier lijken de voorbodes in ieder geval erg aan elkaar gewaagd. In beide gevallen gaat het om een cross-over, waarbij de Audi meer SUV-genen meekrijgt dan de Jaguar. Laatstgenoemde pakt de zaken eigenwijzer aan en beschikt over een ver naar voren geplaatste voorruit, wat het i-Pace interieur bijzonder ruimtelijk moet maken. De Audi loopt meer in de pas met de bestaande line-up van het merk, al is ook deze auto minder nadrukkelijk 'SUV' dan een Q7. Tijd voor een eerste confrontatie!