Speelkwartier voor Lamborghini Urus Nieuwe preview online

Nog een kleine maand wachten is het tot we officieel oog in oog staan met Lamborghini's SUV: de Urus. Om ons nog wat te verlekkeren in de aanloop naar 4 december, plaatsen de Italianen een video waarop we zien dat de Lamborghini zich goed vermaakt in het mulle zand.

Waar je Lamborghini's niet automatisch in het mulle zand van een grote woestijn zou verwachten, gaan de tijden veranderen. De Urus bewijst in deze video dat geen berg te hoog of zandheuvel te listig is. We zien dat de SUV middels de Anima-knop in verschillende rijmodi kan worden gezet. Oude bekenden zijn de Strada, Corsa en Sport-stand voor op de straat, het circuit of in de sportstand. Nieuw zijn Sabbia, Terra en Neve. De Sabbia-modus speelt de hoofdrol in deze video en gaat dus over rijden in (mul) zand, Terra heeft betrekking op aarde/modder, Neve op sneeuw.

Geduld is een schone zaak, dat is wat de makers van de Urus gedacht moeten hebben. Het is alweer dik vijf jaar geleden dat Lamborghini de Urus Concept liet zien. In februari van dit jaar bevestigde Lamborghini de naam en liet weten dat hij in april in productie zou gaan. Dat werd uitgesteld, maar Lamborghini heeft aangegeven dat we de Urus op 4 december dan eindelijk gaan ontmoeten.