Slideshow

Specificaties Cupra e-Racer bekend Van 0 naar 200 km/h in...

Eerder zagen we de Cupra e-Racer al. Gebasseerd op de Seat Leon zien we 's werelds eerste elektrische toerwagenracer. Nu weten we hoe snel die is.

In de toerwagen monteert Cupra een is de normale aandrijflijn vervangen door een 408 pk sterke motor. Tijdens piekmomenten heeft de auto een vermogen van 680 pk. De topsnelheid van de Spanjaard ligt op 270 km/h. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h duurt 3,2 seconden. Voordat de e-Racer de 200 km/h aantikt, duurt het 8,2 seconden.

De e-Racer is uitgerust met een techniek waardoor de binnenspiegel geschrapt is. In plaats daarvan ziet de bestuurder live beelden op het dashboard door de drie camera's die gemonteerd worden. In 2019 debuteert de Cupra e-Racer.