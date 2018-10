Grotere modellen, kleinere vraag 'Spaanse Ford-fabriek 9 dagen stil'

Ford zou van plan zijn om z'n fabriek in het Spaanse Almussafes gedurende negen dagen stil te leggen in november. Een teruggelopen vraag naar de modellen die hier worden gebouwd zou de logische oorzaak zijn.

Behalve de lopende band voor complete personenauto's wordt ook de productielijn voor motorblokken tijdelijk stilgelegd, meldt Reuters. De mensen die werkzaam zijn op die afdeling zouden zelfs dertien dagen niet op het werk hoeven verschijnen. De geplande productiestop volgt volgens het bekende persbureau op een eerdere stop, die met drie dagen wel aanzienlijk korter duurde.

Productiestops zijn op zichzelf niet ongewoon en kunnen dienen om overtollige voorraad weg te werken of bijvoorbeeld een productielijn om te bouwen. Negen dagen is echter wel stevig en zou inderdaad duiden op een teruggelopen vraag. Gezien het productportfolio van de fabriek in Almussafes is dat niet zo verwonderlijk. Ford maakt in de buurt van Valencia de Kuga, Galaxy, Mondeo, Transit Connect en S-Max. Zeker de MPV's en de Mondeo opereren in segmenten waarin meer automakers het lastig hebben. Dat de Mondeo in hybride-vorm evengoed z'n kwaliteiten heeft, blijkt overigens uit de test van die auto die in AutoWeek 43 (vanaf morgen verkrijgbaar of op de mat) te vinden is.

In Almussafes werken naar verluidt zo'n 7.500 mensen en worden dagelijks 1.840 auto's gebouwd. Een deel van de motoren die er worden gemaakt worden naar de Canada verscheept voor gebruik in de Edge.