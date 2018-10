'Eind 2019 in productie' Sono Motors zoekt geld

Sono Motors, de Duitse nieuwkomer die voor komend jaar een heel betaalbare, volledig elektrische auto mét zonnepanelen heeft beloofd, is op zoek naar nieuwe investeerders.

Twee maanden geleden reden we onze eerste voorzichtige testkilometers met de Sono Sion, een volledig elektrische auto die een lage aanschafprijs (20.000 euro) combineert met veel gebruiksgemak én zonnepanelen. Hoewel het geheel er best veelbelovend uitzag, was het nog wel echt een prototype waar we mee reden. Niettemin ging Sono Motors zelfverzekerd met de twee voorserie-modellen toeren om zo veel mogelijk potentiële klanten warm te maken voor de volks-EV. Ook in Nederland werden zes steden aangedaan, waarbij volgens woordvoerster Alexa Rauscher meer dan duizend mensen met de Sion reden en nog een paar honderd meer alleen even instapten. "Op dit moment ontvangen we dagelijks reserveringen uit Nederland", vertelt Rauscher. "Jullie zijn nu al een van onze belangrijkste markten buiten het Duitse taalgebied."

In totaal heeft Sono Motors meer dan 8.000 reserveringen voor de Sion opgehaald. Maar om de auto productierijp te maken is meer kapitaal nodig. Eerder deze maand werd al vijf miljoen extra verworven bij bestaande investeerders, de ronde die vandaag start moet zowel particuliere als institutionele beleggers overhalen in Sono Motors te investeren. Net als in eerdere crowdfunding-rondes wil medeoprichter Laurin Hahn bij particuliere geldschieters vooral inspelen op hun ecologische geweten: "Ons doel is het om een duurzaam bedrijf op te zetten. We geloven dat we veranderingen teweeg kunnen brengen."

Om institutionele beleggers aan boord te krijgen, benadrukt Hahn dat Sono Motors het afgelopen jaar in waarde is verdubbeld. Het geld dat nu wordt binnengehaald, wordt naast het afmaken van de Sion ook besteed aan het opstarten van de productie. Die klus moet in het vierde kwartaal van 2019 zijn geklaard. Als alle nu gereserveerde auto's ook daadwerkelijk worden afgenomen, levert dat een extra 140 miljoen euro op.

Over de productie, distributie en after sales doet Sono Motors nog steeds geheimzinnig. Na onze eerste rit vertelde CEO Laurin Hahn wel aan AutoWeek een 'ervaren partij binnen Europa' op het oog te hebben voor de productie, en reparatie en onderhoud te gaan uitbesteden aan 'een bekende universele garageformule'. Verkoop van de Sion zal volledig online geschieden.