Slideshow

Snelste en de laatste: Lotus 3-Eleven 430 Lichter én extremer

Lotus heeft wéér een nieuwe auto gepresenteerd. We maken kennis met de 3-Eleven 430.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed in 2015 presenteerde Lotus de 3-Eleven, een extreme auto met een 416 pk en 450 Nm sterke supercharged 3,5-liter V6 aan boord, een blok dat afkomstig is van de planken van Toyota. Wie stevig doortrok, moest met de 3-Eleven in 3,0 seconden de 96 km/h (60 mph) bereiken. Zijn topsnelheid lag voor de reguliere versie op 290 km/h. De Race-versie, 466 pk sterk, schopte het tot 280 km/h. Deze nieuwe 3-Eleven 430 is volgens Lotus "de ultieme editie van de 3-Eleven".

De 3-Eleven 430 is er alleen als straatversie en is 436 pk en 440 Nm sterk. Daarmee dendert de hardcore 'skelter' in 3,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h, 0,2 tellen rapper dan het origineel. Zijn topsnelheid ligt op 290 km/h. Het spoilerwerk van de 920 kilo wegende Lotus, vijf kilo minder dan het origineel, is op topsnelheid goed voor 265 kilo aan neerwaartse druk. De spoiler staat vijf centimeter hoger dan het originele exemplaar. De gewichtsbesparing wordt mogelijk gemaakt door meer koolstofvezel toe te passen. Schakelen geschiedt door middel van een handgeschakelde zesbak. In Duitsland kost deze ultieme 3-Eleven minimaal € 129.000. Een Nederlandse prijs hebben we nog niet.