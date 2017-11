Slideshow

Sneeuwpret Lamborghini Urus Drie keer is scheepsrecht

Wederom verlekkert Lamborghini met een teaser van de Urus. Nu zien we de SUV in de 'Neve'-modus en laat hij zijn kunstje in de sneeuw zien.

Lamborighini plaatst al een tijd lang verschillende teasers. Na een video van de Sabbia-modus waarin een bestickerde Urus de woestijn betrad, kregen we eerder deze week een kijkje in de productie-keuken bij een andere video. Nu is het tijd voor een tweede nieuwe rijmodus: Neve. Nieuw zijn namelijk Sabbia, Terra en Neve. De Neve-modus speelt de hoofdrol in deze video en gaat over rijden in sneeuw, Terra heeft betrekking op aarde/modder, Sabbia op zand. Oude bekenden zijn de Strada-, Corsa- en Sport-stand voor op de straat, het circuit of in de sportstand.

Wederom moeten we het enkel doen met details en is er verder weinig meer bekend geworden over Lamborghini's nieuwe model. Steeds meer zien we over de vorm en details, zoals de dubbele uitlaten en koplampen. De vooravond van Pakjesdag weten we meer, dan wordt de Urus offiiceel onthuld. Tot die tijd verwachten we minstens nog één video over de Terra-modus.