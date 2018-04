Defender blaast 70 kaarsjes uit Sneeuwkunst op grote hoogte met Land Rover

Met de 70ste verjaardag van de Defender in het verschiet, is het tijd voor een feestje. In plaats van een speciale editie zoals veel andere merken zouden doen, maakte Land Rover een Defender in de sneeuw. Een hele grote. Daarnaast volgt er snel een speciale dag.

In de Franse Alpen ging sneeuwkunstenaar Simon Beck aan de slag met de iconische lijnen van de Defender. Na 2.0894 voetstappen in de sneeuw 'tekende' hij de Defender over een breedte van 250 meter. Het merk deed dit om aandacht te vragen voor aankomende 30 april. Dat is de dag dat de Defender, zoals men hem later noemt, zijn debuut maakte tijdens de Amsterdam Motor Show in 1948. Om het model te eren, dompelt Land Rover de dag om tot World Land Rover Day.

De lijnen in de sneeuw zijn een eerbetoon aan het moment waarop de ingenieur-directeur van Rover, Maurice Wilks, voor het eerst de vorm schetste van de oude Land Rover. Dat deed hij in het zand van Red Wharf Bay in Wales. Zijn broer Spencer, destijds managing director van Rover, pakte het idee op en de rest is geschiedenis: de zandschetsen leidden uiteindelijk tot de oprichting van Land Rover. Op 30 april is er om 21.00 uur Nederlandse tijd via deze link een uitzending te volgen speciaal in het teken van World Land Rover Day.

