Smartphonegebruik harder aangepakt 'Vergelijkbaar met te veel drank'

Het ministerie van Justitie gaat het gebruik van smartphones achter het stuur aanpakken. Er is een wetsvoorstel in de maak waarin telefoongebruik in het verkeer onder 'roekeloosheid' gaat vallen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) pleit voor celstraffen.

Het gebruik van een mobiele telefoon in de auto is al strafbaar, maar overtreders kunnen nu nog alleen een boete van 230 euro krijgen, en de pakkans is laag. VVN wil dat er meer wordt gecontroleerd en dat de strafmaat hoger wordt, meldt Trouw vrijdag.

"Bestuurders die een ongeluk veroorzaken door het gebruik van hun mobiel, verdienen eenzelfde strafmaat als mensen die roekeloos of met te veel drank op rijden", zegt VVN-woordvoerder José De Jong tegen de krant. "Het zijn bewuste keuzes waarmee je anderen in gevaar brengt."

Eerder deze week bleek uit cijfers van de Stichting Incident Management Nederland aantal ongelukken op de Nederlandse hoofdwegen de afgelopen vier jaar met 27 procent toenam. In 2013 ontving het Landelijk Centraal Meldpunt 20.458 meldingen van ongelukken, in het afgelopen jaar waren dat er bijna 26.000. Volgens deskundigen is een groot deel van die ongevallen te wijten aan smartphonegebruik. Veilig Verkeer Nederland (VVN) schat dat percentage zelfs op een kwart.

Onderzoek

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert momenteel een aantal onderzoeken uit naar de invloed van afleiding door telefoons in het verkeer, waarvan de resultaten dit najaar worden verwacht. Het ministerie stelt dat de helft van de Nederlanders met een smartphone (10 miljoen mensen) het apparaat ook onderweg gebruikt.