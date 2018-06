Levering van 112.400 auto's Skoda zet historisch goede meimaand neer

Voor het eerst in de geschiedenis van het merk leverde Skoda in mei van dit jaar meer dan 100.000 auto's af bij een nieuwe eigenaar. In China boekte het merk de grootste groene cijfers.

In vergelijking met een jaar eerder groeide de afzetmarkt voor Skoda vorige maand met 13,4 procent naar een totaal aantal van 112.400 stuks (2017: 99.100). De markten die de grootste groei doormaakten, waren China met 35,4 procent en Rusland met 19,8 procent. Ook in Centraal- (+1,8 procent), West- (+3,3 procent) en Oost-Europa (+23,6 procent) werden er meer Skoda's verkocht. Wereldwijd werden de Octavia, Rapid en Fabia het meest verkocht, met verkoopaantallen van achtereenvolgens 35.000, 18.100 en 17.000 exemplaren.

De SUV's van het merk weten daarnaast ook klanten naar de dealers te trekken. Van de Kodiaq verschenen er 13.500 exemplaren op de weg, een procentuele groei van 79,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij moet worden vermeld dat de Kodiaq vorig jaar mei nog maar net in de verkooplijsten stond. De compactere Karoq ging 10.400 keer over de toonbank. Het minst populair is de Citigo, die vorige maand 3.700 keer een nieuwe eigenaar vond. Grootste reden voor deze minder grote populariteit is dat Skoda's kleinste alleen in Europa leverbaar is. In Nederland neemt Skoda de achtste plek in van best verkochte automerken in mei 2018. De Octavia was ook bij ons met 482 exemplaren het populairste.