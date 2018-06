RS waarschijnlijk aan de diesel Skoda warmt op voor komst Kodiaq RS

Skoda's Kodiaq krijgt een sportieve topversie en het is die auto waarvan Skoda nu een eerste teaser toont.

In september vorig jaar kon de directie van Skoda aan AutoWeek bevestigen dat de Kodiaq in 2018 in het RS-krachtkostuum zou worden gehesen. De Tsjechen laten nu een eerste afbeelding zien die wordt begeleid door de tekst: "Wat gluurt daar in het donker? We geven je een hint. Het is iets dat je al kent, maar niet helemaal. Het maakt nu kennis met de Nürburgring als testcircuit".

Waarschijnlijk krijgt de Kodiaq RS geen benzine-, maar een dieselmotor mee. Althans, dat was aanvankelijk het verhaal. Onder de kap zou een 2,0-liter grote biturbo TDI komen te liggen, een blok dat 240 pk en 400 Nm sterk. In de Volkswagen Tiguan is die dieselmotor goed voor een acceleratie vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 6,5 seconden. We verwachten dat vierwielaandrijving standaard is op de Kodiaq RS.

Begin vorig jaar liet Skoda al een nieuwe smaak van de Kodiaq zien: de Sportsline. Deze sportief aangeklede versie onderscheidt zich met een rits zwarte details van zijn minder uitbundig ingestelde broers. Zaken als de grille, de dakrails, de zijspiegelkappen zijn donker uitgevoerd. De wielkastranden zijn op de Sportline in carrosseriekleur in plaats van zwart uitgevoerd. De Sportline staat daarnaast standaard op 19-inch lichtmetalen wielen, al zijn 20-inch metende wielen ook te krijgen. Deze uitvoering geeft waarschijnlijk al een goede indicatie van wat we van de Kodiaq RS verwachten kunnen.

Het is overigens niet voor het eerst dat Skoda een RS-versie van een dieselmotor voorziet. Zo was de huidige generatie Octavia voor de facelift naast als 230 pk sterke benzine-RS ook met een 184 pk sterke 2.0 TDI in RS-kostuum te krijgen. Na de bijpuntsessie verdween deze van de Nederlandse bestellijst. Momenteel voert Skoda de Octavia RS alleen nog met 245 pk sterke 2.0 TSI in het vooronder. Van de eerste generatie Fabia leverde Skoda tevens een RS met zelfontbrander: een 130 pk sterke 1.9 TDI.