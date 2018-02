Slideshow

Skoda Vision X Concept weer in beeld Benzine, CNG én elektrokracht

In de aanloop naar de onthulling van de Vision X Concept heeft Skoda vandaag meer voorproefjes op de auto getoond. Tevens komen we meer te weten over het studiemodel dat vooruitblikt op een Arona-achtige voor Skoda.

De Vision X Concept laat zien wat we van een nieuwe compacte cross-over van Skoda kunnen verwachten, een auto die in het segment gaat opereren waar concerngenoot Seat Arona sinds kort actief in is. De definitieve productieversie komt daarmee een stapje onder de Karoq op de statusladder te staan.

Het studiemodel krijgt van Skoda een hybride aandrijflijn mee die bestaat uit een 130 pk en 250 Nm sterke 1.5 TSIG die CNG lust, aardgas dus, en een elektromotor. Een aardgastank heeft een plek gekregen onder de achterbank, terwijl een tweede krijgt achter de achteras een plek. De brandstofmotor drijft de voorwielen aan. De elektromotor is op de achteras geplaatst. Volgens Skoda moet de aandrijflijn van de Vision in staat zijn om alleen de voorwielen, alleen de achterwielen of alle vier de wielen aan te drijven, al is de auto in normale modus een vierwielaandrijver. De CO2-uitstoot van de auto bedraagt volgens de Tsjechen 89 g/km. De elektromotor heft hier vooral een ondersteunende functie. Op alleen elektrokracht komt de auto tot twee kilometer ver. De Vision X beschikt verder over een startgenerator die de auto verder ondersteunt. De concept-car is in staat om in 9,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Z'n topsnelheid ligt op 200 km/h en de actieradius bedraagt 650 km.

De Volkswagen Group is zijn compacte SUV-gamma enorm aan het uitbreiden. Volkswagen heeft de Tiguan, de T-Roc en straks de 'T-Cross', Skoda de Karoq en de Kodiaq, Seat de Ateca, de Arona en straks zijn versie van de Skoda Kodiaq en straks is het Skoda dat een nieuwe cross-over aan zijn line-up toevoegt.

Net als bij de bijgewerkte Fabia het geval is, maken we tijdens de Autosalon van Genève kennis met deze Vision X Concept.

Skoda noemt SUV's één van de belangrijkste pijlers van zijn gamma. Omstreeks 2025 wil het merk zowel volledig elektrische auto's als plug-in hybrides op de markt hebben. Dan moet één op de vier verkochte auto's van het merk een plug-in of EV zijn.