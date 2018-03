Slideshow

Skoda Vision X Concept in beeld Voorbode op compacte cross-over laat zich zien

De eerste officiële platen van de Skoda Vision X zijn wereldkundig gemaakt. De auto blikt vooruit op een compacte hoogpotige van Skoda, een Tsjechische variant op het Seat Arona-thema.

De Vision X Concept geeft een beeld van wat we van een nieuwe compacte cross-over van Skoda kunnen verwachten, een auto die in het segment gaat opereren waarin concerngenoot Seat Arona sinds kort actief is. Een kleine broer dus voor de Karoq.

Eerder gaf Skoda al de eerste informatie over de hybride aandrijflijn vrij. Die bestaat uit een 130 pk en 250 Nm sterke 1.5 TSIG die CNG lust, aardgas dus, en een elektromotor. Eén aardgastank heeft een plek gekregen onder de achterbank, terwijl een tweede tank achter de achteras komt. De brandstofmotor drijft de voorwielen aan. De elektromotor is op de achteras geplaatst. Volgens Skoda moet de aandrijflijn van de Vision in staat zijn om alleen de voorwielen, alleen de achterwielen of alle vier de wielen aan te drijven, al is de auto in normale modus een vierwielaandrijver. De CO2-uitstoot van de auto bedraagt volgens de Tsjechen 89 g/km. De elektromotor heeft hier vooral een ondersteunende functie. Op alleen elektrokracht komt de auto tot twee kilometer ver. De Vision X beschikt verder over een startgenerator die de auto verder ondersteunt. De concept-car is in staat om in 9,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Z'n topsnelheid ligt op 200 km/h en de actieradius bedraagt 650 km.