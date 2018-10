Breed Scala aan motoren Skoda toont zelf Scala

Wen er maar aan: de teaser- en lekkermaakcampagne rondom de Skoda Scala is in volle gang. In dit tweede deel krijgen we spionagebeelden van de auto te zien, al zijn de tegelijkertijd vrijgegeven specificaties eigenlijk interessanter.

Dat laatste komt dan weer doordat onze hofleverancier van spionagebeelden eerder al met een soortgelijk gecamoufleerde Scala op de proppen kwam, al dachten we toen nog dat de auto wederom Rapid Spaceback zou gaan heten. Bij het bericht over de naamsverandering gaf Skoda al wat detailbeelden vrij en in de vorm van de in Parijs getoonde Vision RS is er al een concept-voorbode. Nu is het tijd voor het echte werk, maar nog wel met veel plakplastic. De Scala lijkt ondanks zijn iets grotere formaat trouw te blijven aan de carrosserievorm van de Rapid Spaceback, die door zijn derde zijruit een soort mengeling tussen een hatchback een stationwagen is.

Een vrij hoge daklijn en dito raampartij maken de carrosserie niet dynamischer, maar beloven wel veel goeds voor de binnenruimte en overzichtelijkheid. Skoda laat weten dat de Scala 4.362 mm lang, 1.793 mm breed en 1.471 mm hoog is, bij een wielbasis van 2.649 mm. De Rapid Spaceback is 4.304 mm lang, 1.706 mm breed en 1.459 mm hoog en heeft een wielbasis van 2.602 mm, dus de auto groeit aan alle kanten. De Scala heeft met 467 liter bovendien een grotere bagageruimte dan de Spaceback, die 415 liter kan meezeulen onder het afdekscherm. Met de bank plat kan er 1.410 liter mee.

Dan de motorenlijst. Skoda belooft drie benzinemotoren, één diesel en een krachtbron op aardgas (cng). De basismotor is een 1.0 TSI met 95 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De 1.0 is er ook met 115 pk en krijgt er dan een versnelling bij, terwijl ook een zeventraps DSG-automaat tot de mogelijkheden behoort. De voorlopig snelste versie krijgt een 1.5 TSI met 150 pk mee. Wie liever een diesel heeft, kan straks tekenen voor de 1.6 TDI met 115 pk. Als alternatief is er de 1.0 G-TEC, een driecilinder die op aardgas loopt en 90 pk's op de been brengt. Een handgeschakelde zesbak is hier de enige optie.